На Миколаївському напрямку українські військові збили ворожий безпілотник
Українські військові "приземлили" ще один російський безпілотник. Окупанти вирішили розвідати позиції українських захисників на Миколаївському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост".
"У Миколаївській області ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи Повітряне командування "Південь" влучно їх знищувати", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Нагадаємо, у Миколаївській області російський дрон намагався атакувати українську радіолокаційну станцію.
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