На Миколаївському напрямку українські військові збили ворожий безпілотник

Українські військові "приземлили" ще один російський безпілотник. Окупанти вирішили розвідати позиції українських захисників на Миколаївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост". "У Миколаївській області ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи Повітряне командування "Південь" влучно їх знищувати", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.