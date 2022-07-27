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На Миколаївському напрямку українські військові збили ворожий безпілотник

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Україна, Середа 27 липня 2022 21:13
На Миколаївському напрямку українські військові збили ворожий безпілотник Фото: російський безпілотник збили на Миколаївському напрямку (mil.in.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські військові "приземлили" ще один російський безпілотник. Окупанти вирішили розвідати позиції українських захисників на Миколаївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост".

"У Миколаївській області ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи Повітряне командування "Південь" влучно їх знищувати", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, у Миколаївській області російський дрон намагався атакувати українську радіолокаційну станцію.

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