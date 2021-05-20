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Николаевский горсовет не смог отменить региональный статус русского языка

Автор: Дмитрий Левицкий

Николаевский городской совет не смог отменить региональный статус русского языка на сегодняшнем заседании. Местным депутатам не хватило нескольких голосов для принятия решения.

Об этом сообщило местное СМИ " Новости N".

Соответствующий проект решения на сегодняшнее заседание сессии горсовета вынес городской голова Александр Сенкевич.

"Нужно докладывать, или понятно, о чем идет речь?",- спросил мэр перед голосованием за проект решения.

Депутаты отказались слушать доклад мэра и сразу проголосовали. Для принятия решения не хватило 5 голосов. Предложение городского головы поддержали 23 депутата из 28 необходимых.

Напомним, в конце апреля языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал Генпрокуратуру через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве. Кремень подчеркнул, что Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение.

До этого Запорожский суд отменил решение от 16 августа 2012 года о признании русского языка региональным языком на территории Запорожской области.

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