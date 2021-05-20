Николаевский горсовет не смог отменить региональный статус русского языка

Николаевский городской совет не смог отменить региональный статус русского языка на сегодняшнем заседании. Местным депутатам не хватило нескольких голосов для принятия решения.

Соответствующий проект решения на сегодняшнее заседание сессии горсовета вынес городской голова Александр Сенкевич.

"Нужно докладывать, или понятно, о чем идет речь?",- спросил мэр перед голосованием за проект решения.

Депутаты отказались слушать доклад мэра и сразу проголосовали. Для принятия решения не хватило 5 голосов. Предложение городского головы поддержали 23 депутата из 28 необходимых.