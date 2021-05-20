Николаевский горсовет не смог отменить региональный статус русского языка

Николаевский городской совет не смог отменить региональный статус русского языка на сегодняшнем заседании. Местным депутатам не хватило нескольких голосов для принятия решения.
Об этом сообщило местное СМИ " Новости N".
Соответствующий проект решения на сегодняшнее заседание сессии горсовета вынес городской голова Александр Сенкевич.
"Нужно докладывать, или понятно, о чем идет речь?",- спросил мэр перед голосованием за проект решения.
Депутаты отказались слушать доклад мэра и сразу проголосовали. Для принятия решения не хватило 5 голосов. Предложение городского головы поддержали 23 депутата из 28 необходимых.
Напомним, в конце апреля языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал Генпрокуратуру через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве. Кремень подчеркнул, что Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение.
До этого Запорожский суд отменил решение от 16 августа 2012 года о признании русского языка региональным языком на территории Запорожской области.