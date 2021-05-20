Миколаївська міськрада не змогла скасувати регіональний статус російської мови

Миколаївська міська рада не змогла скасувати регіональний статус російської мови на сьогоднішньому засіданні. Місцевим депутатам не вистачило декількох голосів для ухвалення рішення.

Відповідний проект рішення на сьогоднішнє засідання сесії міськради виніс міський голова Олександр Сенкевич.

"Потрібно доповідати, чи зрозуміло, про що йде мова?", - запитав мер перед голосуванням за проект рішення.

Депутати відмовилися слухати доповідь мера та відразу проголосували. Для ухвалення рішення не вистачило 5 голосів. Пропозицію міського голови підтримали 23 депутати з 28 необхідних.