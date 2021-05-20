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Миколаївська міськрада не змогла скасувати регіональний статус російської мови

Автор: Дмитро Левицький

Миколаївська міська рада не змогла скасувати регіональний статус російської мови на сьогоднішньому засіданні. Місцевим депутатам не вистачило декількох голосів для ухвалення рішення.

Про це повідомило місцеве ЗМІ "Новости N".

Відповідний проект рішення на сьогоднішнє засідання сесії міськради виніс міський голова Олександр Сенкевич.

"Потрібно доповідати, чи зрозуміло, про що йде мова?", - запитав мер перед голосуванням за проект рішення.

Депутати відмовилися слухати доповідь мера та відразу проголосували. Для ухвалення рішення не вистачило 5 голосів. Пропозицію міського голови підтримали 23 депутати з 28 необхідних.

Нагадаємо, наприкінці квітня мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав Генпрокуратуру через суд позбавити російську мову статусу регіональної в Миколаєві. Кремінь наголосив, що Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення.

До цього Запорізький суд скасував рішення від 16 серпня 2012 року про визнання російської мови регіональною мовою на території Запорізької області.

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