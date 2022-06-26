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Николаевские десантники сбили вражеский "Аллигатор"

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Украина, Воскресенье 26 июня 2022 22:26
Николаевские десантники сбили вражеский "Аллигатор" Фото: николаевские десантники сбили вражеский "Аллигатор" (wikipedia-org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду Николаева.

"Сегодня, 26 июня, на одном из направлений, военнослужащими одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет сбили из ПЗРК "Игла".

Напомним, сегодня утром военный также сбил российский "Аллигатор".

Как сообщалось ранее, вчера украинский защитник сбил российский штурмовик Су-25.

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