Николаевские десантники сбили вражеский "Аллигатор"
Фото: николаевские десантники сбили вражеский "Аллигатор" (wikipedia-org)
Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду Николаева.
"Сегодня, 26 июня, на одном из направлений, военнослужащими одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет сбили из ПЗРК "Игла".
Напомним, сегодня утром военный также сбил российский "Аллигатор".
Как сообщалось ранее, вчера украинский защитник сбил российский штурмовик Су-25.
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