Миколаївські десантники збили ворожий "Алігатор"
Фото: миколаївські десантники збили ворожий "Алігатор" (wikipedia-org)
Українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову бригаду Миколаєва.
"Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - говориться в повідомленні.
Зазначається, что вертоліт збили з ПЗРК "Ігла".
Нагадаємо, сьогодні вранці військовий також збив російський "Алігатор".
Як повідомлялося раньше, вчора український захисник збив російський штурмовик Су-25.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.