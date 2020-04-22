Николаевская область выходит в лидеры по динамике COVID-19

По динамике распространения коронавируса в Украине в лидеры выходит Николаевская область. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что сегодня Зеленский провел ежедневное совещание с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19.

"Сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском пасхальных праздников. По динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевская область, где за сутки зафиксировали 41 новый случай", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что в Николаевской области удвоилось число случаев заражения коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения, всего в регионе 82 зараженных.

Кроме того, накануне в области подтвердили первый летальный случай от коронавируса. Умерла 81-летняя жительница села Вороновка, Вознесенского района, где была зафиксирована первая вспышка в регионе. Она заболела 1 апреля, была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус 9 числа.