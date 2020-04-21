За сутки в Николаевской области удвоилось число случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В области за последние 24 часа подтвердили 42 случая коронавируса

В Николаевской области, которая долго оставалась последним регионом без коронавируса, за последние 24 часа количество случаев заболевания удвоилось. Об этом сообщает областная госадминистрация.

Указано, что за сутки в области подтвердили 42 случая коронавируса, а всего в регионе - 83 случая.

Отмечается, что 33 человека из 83 подтвержденных случаев - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 28 - Домановского района, 9 - Николаева, 6 - Первомайска, 4 - Арбузинского района. Также обнаружили в Южноукраинске, Казанковском и Врадиевском районе.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Так, всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 15 апреля первый случай коронавируса выявили в Николаеве, а всего в области на тот момент было 22 заболевших.

Так, с 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учете 3166 человек.