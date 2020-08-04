Николаевская область может попасть в желтую зону

Через пять дней госкомиссия по вопросам ТЭБ и НС может изменить уровень эпидопасности в области
Николаевская область находится в зеленой зоне эпидемической опасности, но есть возможность попадания в желтую зону. Показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации
Сейчас в Николаевской области эпидемические показатели соответствуют критериям Министерства здравоохранения:
В ОГА говорят, что ситуация в регионе может в ближайшее время измениться.
"Следует отметить, что показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума. Это может привести к переходу как области в целом, так и отдельных ее административно-территориальных единиц в желтую зону эпидемической опасности", - отмечают в ОГА.
Поэтому, если в течение следующих 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из указанных показателей, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет решение по изменению уровня эпидемиологической опасности в Николаевской области.
Напомним, ранее государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разделила Украину на четыре карантинные зоны; в красную попали Луцк и Тернополь.
Фактически, Кабмин забрал у регионов право усиливать карантин и оставил это решение за собой. В Минздраве объяснили, почему так сделали.