Николаевская область может попасть в желтую зону

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

Через пять дней госкомиссия по вопросам ТЭБ и НС может изменить уровень эпидопасности в области

Николаевская область находится в зеленой зоне эпидемической опасности, но есть возможность попадания в желтую зону. Показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации

Сейчас в Николаевской области эпидемические показатели соответствуют критериям Министерства здравоохранения:

показатель заболеваемости за предыдущие 7 дней на 100 тысяч населения - 7,94 (норма не более 8);

загруженность коек - 7,6% (норма не более 50%);

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов в течение последних 7 дней - 45,3 (норма не менее 24);

коэффициент выявления случаев инфицирования - 9,1% (норма не более 11%).

В ОГА говорят, что ситуация в регионе может в ближайшее время измениться.

"Следует отметить, что показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума. Это может привести к переходу как области в целом, так и отдельных ее административно-территориальных единиц в желтую зону эпидемической опасности", - отмечают в ОГА.

Поэтому, если в течение следующих 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из указанных показателей, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет решение по изменению уровня эпидемиологической опасности в Николаевской области.

Напомним, ранее государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разделила Украину на четыре карантинные зоны; в красную попали Луцк и Тернополь.

Фактически, Кабмин забрал у регионов право усиливать карантин и оставил это решение за собой. В Минздраве объяснили, почему так сделали.