Миколаївська область може потрапити у жовту зону

Через п'ять днів держкомісія з питань ТЕБ та НС може змінити рівень епіднебезпеки в області
Миколаївська область знаходиться у зеленій зоні епідемічної небезпеки, але існує можливість потрапити до жовтої зони. Показник захворюваності на COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму.
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації
Наразі у Миколаївській області епідемічні показники відповідають критеріям Міністерства охорони здоров’я:
В ОДА кажуть, що ситуація в регіоні може найближчим часом змінитися.
"Слід зазначити, що показник захворюваності на COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму. Це може призвести до переходу як області у цілому, так і окремих її адміністративно-територіальних одиниць до жовтої зони епідемічної небезпеки", - зазначають в ОДА.
Тож, якщо впродовж наступних 5 днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалить рішення щодо зміни рівня епідеміологічної небезпеки у Миколаївській області.
Нагадаємо, раніше державна комісія з питань ТЕБ та НС поділила Україну на чотири карантинні зони; в червону потрапили Луцьк і Тернопіль.
Фактично, Кабмін забрав у регіонів право посилювати карантин і залишив це рішення за собою. У МОЗ пояснили, чому так зробили.