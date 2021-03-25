Николаевская область перейдет в "красную" зону с 27 марта

В Николаевской области вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регион по показателям вошел в эту зону.

Комиссия по ТЭБ и ЧС утвердила ужесточение карантина в области с 27 марта.

"Красная зона" означает введение самых жестких карантинных мер. К ним относятся запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на транспорте.