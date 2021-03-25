Николаевская область перейдет в "красную" зону с 27 марта

В Николаевской области вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регион по показателям вошел в эту зону.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Комиссия по ТЭБ и ЧС утвердила ужесточение карантина в области с 27 марта.
"Красная зона" означает введение самых жестких карантинных мер. К ним относятся запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.
При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на транспорте.
Напомним, сегодня Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону" адаптивного карантина.
На сегодня кроме Николаевской и Черкасской областей в ней находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
При этом в Черкасской области еще вчера рекомендовали ужесточить карантин, но областной центр заявил, что не будет закрывать заведения и непродовольственные магазины.