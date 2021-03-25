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Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону"

Новина українською → Черкасская область, Николаевская область, Четверг 25 марта 2021 13:29
Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону" Фото: еще две области вошли в "красную зону" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону" адаптивного карантина. Это означает, что в ближайшее время там могут ужесточить ограничения.

Соответствующая информация содержится на сайте Министерства здравоохранения.

По данным министерства, в этих областях три дня подряд превышена норма госпитализаций. На сегодня в Николаевской области показатель составляет 106,7 на 100 тысяч населения, в Черкасской - 67,6. Отметим, норма - не более 60 случаев на 100 тысяч населения.

Кроме того, в Черкасской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Николаевской - заполненность койко-мест с подведенным кислородом превысила 65%.

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