Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону" адаптивного карантина . Это означает, что в ближайшее время там могут ужесточить ограничения.

По данным министерства, в этих областях три дня подряд превышена норма госпитализаций. На сегодня в Николаевской области показатель составляет 106,7 на 100 тысяч населения, в Черкасской - 67,6. Отметим, норма - не более 60 случаев на 100 тысяч населения.

Кроме того, в Черкасской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Николаевской - заполненность койко-мест с подведенным кислородом превысила 65%.

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