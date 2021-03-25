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Миколаївська область перейде в "червону" зону з 27 березня

Автор: Роман Тверденко

У Миколаївській області вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіон за показниками ввійшов у цю зону.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Комісія з ТЕБ та НС затвердила посилення карантину в області з 27 березня.

Новина доповнюється...

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Новини України КарантинМиколаєвська область
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