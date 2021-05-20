Под Николаевом задержали участников "сходки" смотрящих и криминальных авторитетов

Как сообщается, девять человек прибыли в Вознесенск в одно из местных кафе на "сходку". Они планировали распределить полномочия по вопросам "терроризирования" предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты "дани". Среди них - "смотрящие" за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие представители криминального мира.

В Нацполиции подчеркнули, что задержанные уже были замечены в вымогательстве с представителей бизнеса, выбивании несуществующих долгов, сборе средств в "воровской общак" и выполнении заказных преступлений.

В результате масштабной спецоперации задержано девять человек. У них изъяты оружие и боеприпасы. Их действиям готовится юридическая оценка и собираются материалы о причастности к организации и проведении "сходки".