Під Миколаєвом затримали учасників "сходки" смотрящих і кримінальних авторитетів

Поліція провела у Вознесенську (Миколаївська область) спецоперацію із затримання злочинної групи під час"сходки". До її складу входили кримінальні авторитети і наглядачі, які "тероризували" місцевих бізнесменів і фермерів.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Миколаївській області.
Як повідомляється, дев'ять осіб прибули у Вознесенськ в одне з місцевих кафе на"сходку". Вони планували розподілити повноваження з питань "тероризування" підприємців та фермерів району для примусу сплати"данини". Серед них: "смотрящие" за Вознесенськом і Миколаївською областю, а також інші представники кримінального світу.
У Нацполіції підкреслили, що затримані вже були помічені у вимаганні з представників бізнесу, вибиванні неіснуючих боргів, зборі коштів у "злодійський общак" і виконанні замовних злочинів.
В результаті масштабної спецоперації затримано дев'ять осіб. У них вилучено зброю та боєприпаси. Їх діям готується юридична оцінка і збираються матеріали про причетність до організації та проведення "сходки".
Нагадаємо, раніше, 20 травня, поліція повідомила про затримання двох "найвпливовіших" злодіїв у законі" в Україні на прізвисько "Умка"і" Лаша Сван". Вони контролювали криміналітет, а їх діяльність призводила до появи додаткових загроз для безпеки громадян.
Зазначимо, минулого тижня РНБО прийняла санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у Законі.
Також повідомлялося, що з України видворили кримінального авторитета.