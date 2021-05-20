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Під Миколаєвом затримали учасників "сходки" смотрящих і кримінальних авторитетів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція провела у Вознесенську (Миколаївська область) спецоперацію із затримання злочинної групи під час"сходки". До її складу входили кримінальні авторитети і наглядачі, які "тероризували" місцевих бізнесменів і фермерів.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Миколаївській області.

Як повідомляється, дев'ять осіб прибули у Вознесенськ в одне з місцевих кафе на"сходку". Вони планували розподілити повноваження з питань "тероризування" підприємців та фермерів району для примусу сплати"данини". Серед них: "смотрящие" за Вознесенськом і Миколаївською областю, а також інші представники кримінального світу.

У Нацполіції підкреслили, що затримані вже були помічені у вимаганні з представників бізнесу, вибиванні неіснуючих боргів, зборі коштів у "злодійський общак" і виконанні замовних злочинів.

В результаті масштабної спецоперації затримано дев'ять осіб. У них вилучено зброю та боєприпаси. Їх діям готується юридична оцінка і збираються матеріали про причетність до організації та проведення "сходки".

Нагадаємо, раніше, 20 травня, поліція повідомила про затримання двох "найвпливовіших" злодіїв у законі" в Україні на прізвисько "Умка"і" Лаша Сван". Вони контролювали криміналітет, а їх діяльність призводила до появи додаткових загроз для безпеки громадян.

Зазначимо, минулого тижня РНБО прийняла санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у Законі.

Також повідомлялося, що з України видворили кримінального авторитета.

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