Під Миколаєвом затримали учасників "сходки" смотрящих і кримінальних авторитетів

Як повідомляється, дев'ять осіб прибули у Вознесенськ в одне з місцевих кафе на"сходку". Вони планували розподілити повноваження з питань "тероризування" підприємців та фермерів району для примусу сплати"данини". Серед них: "смотрящие" за Вознесенськом і Миколаївською областю, а також інші представники кримінального світу.

У Нацполіції підкреслили, що затримані вже були помічені у вимаганні з представників бізнесу, вибиванні неіснуючих боргів, зборі коштів у "злодійський общак" і виконанні замовних злочинів.

В результаті масштабної спецоперації затримано дев'ять осіб. У них вилучено зброю та боєприпаси. Їх діям готується юридична оцінка і збираються матеріали про причетність до організації та проведення "сходки".