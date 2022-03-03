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Под Николаевом ВСУ накрыли базу оккупантов: уничтожены сотни единиц боевой техники

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по аэродрому и базе оккупантов в Николаевской области. Уничтожено более 200 единиц техники, около 30 вертолетов, живая сила противника и склад с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

"Есть такой аэродром и огромная база в Куйбышево (село в Николаевской области на границе с Херсонской - ред.). Мы ее два дня "гладим" и по итогам это примерно 245 единиц техники, личный состав, куча топлива", - сказал Ким.

По его словам, удары по важной стратегической точке, которая принимала грузы и отправляла дальше в Николаевскую область, наносились в течение двух ночей.

"Мы уничтожили порядка 30 вертолетов и много личного состава. Еще 20 вертолетов, ударная группа, они взлетели, и мы не успели их достать", - добавил глава ОГА.

Ким поблагодарил жителей Херсонской области, которые оказали содействие в уничтожении противника. При этом он добавил, что в результате обстрела несколько снарядов попали в первую линию частных домов населенного пункта, но жертв среди мирного населения нет.

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Вооруженные силы УкраиныНиколаевская область