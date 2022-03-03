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Під Миколаєвом ЗСУ накрили базу окупантів: знищено сотні одиниць бойової техніки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України завдали потужного удару по аеродрому і базі окупантів в Миколаївській області. Знищено понад 200 одиниць техніки, близько 30 вертольотів, жива сила противника і склад з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

"Є такий аеродром і величезна база в Куйбишевому (село в Миколаївській області на кордоні з Херсонською - ред.). Ми її два дні "гладимо" і за підсумками це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива", - сказав Кім.

За його словами, удари по важливій стратегічній точці, яка приймала вантажі і відправляла далі в Миколаївську область, наносилися протягом двох ночей.

"Ми знищили близько 30 вертольотів і багато особового складу. Ще 20 вертольотів, ударна група, вони злетіли, і ми не встигли їх дістати", - додав голова ОДА.

Кім подякував жителям Херсонської області, які посприяли у знищенні противника. При цьому він додав, що в результаті обстрілу кілька снарядів потрапили в першу лінію приватних будинків населеного пункту, але жертв серед мирного населення немає.

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Збройні сили УкраїниМиколаївська область