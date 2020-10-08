Под Николаевом столкнулись несколько фур и легковых авто, есть пострадавший

Под Николаевом на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошла авария с участием пяти фур и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщается, что ДТП произошло возле поворота на село Мирное в Николаевском районе. Столкнулись пять грузовиков (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) и 2 легковых автомобиля (KIA Carens и FORD Mondeo).

На месте выяснилось, что водитель одной из фур заблокирован, его освободили с помощью специального оборудования. Каретой скорой помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение.

Фото: ДТП под Николаевом (mk.dsns.gov.ua)



Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка, на момент пожара в транспорте были люди. Пострадавших не было. Водители, которые проезжали мимо, бросились на помощь со своими огнетушителями.

До этого под Киевом пьяный полицейский сбил двух женщин, одна из жертв аварии умерла. По данным полиции, он сбил их, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.