ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Киев, Четверг 08 октября 2020 12:25
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди.

Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

Очередной жєстяк от столичных маршруток Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженків начала пылать...

Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 8 октября 2020 г.

Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Также приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси.

Ранее сообщалось о ДТП в Хмельницкой области с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети.

Кроме того, в воскресенье в Мариуполе автомобиль въехал в остановку. Пострадали две женщины.

Ранее в селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку.

РБК-Украина писало, что в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с пьяным водителем по улице Собранецкой, в результате которой погибла 19-летняя девушка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия пожарДТПмаршрутка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь