Над Николаевом сбили беспилотник войск РФ

В понедельник, 13 июня, над Николаевом украинские военные сбили вражеский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Сбит над Николаевом разведывательный БПЛА", - написал он.
Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что возвращаться в город опасно.
Кроме того, в Северодонецке ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10".
Добавим, что российские военные применили беспилотники для атаки одного из районов Сумской области.