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Над Николаевом снова прогремел взрыв, - мэр

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Николаев, Пятница 22 апреля 2022 01:24
Над Николаевом снова прогремел взрыв, - мэр Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты продолжают обстрел Николаева кассетными снарядами. Над городом недавно снова прогремел взрыв. В мэрии просят жителей не подходить к окнам и не нарушать комендантский час, разве что для спуска в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Николаева Александра Сенкевича.

"Недавно над городом снова прогремел взрыв. Друзья, держитесь подальше от окон - помните о правиле двух стен. Во время комендантского часа оставайтесь дома!" - пишет он в своем Telegram.

Также мэр отмечает, что за минувшую ночь в результате вражеских атак по Николаеву с применением кассетных боеприпасов были ранены три человека, один из них скончался в больнице.

"Обращаю ваше внимание, что все эти люди в момент обстрелов находились на улице, несмотря на комендантский час", - говорится в публикации

Напомним, ранее в министерстве обороны Украины пояснили, почему оккупанты атакуют территорию Николаевской области.

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