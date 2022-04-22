Над Николаевом снова прогремел взрыв, - мэр

Российские оккупанты продолжают обстрел Николаева кассетными снарядами. Над городом недавно снова прогремел взрыв. В мэрии просят жителей не подходить к окнам и не нарушать комендантский час, разве что для спуска в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Николаева Александра Сенкевича .

"Недавно над городом снова прогремел взрыв. Друзья, держитесь подальше от окон - помните о правиле двух стен. Во время комендантского часа оставайтесь дома!" - пишет он в своем Telegram.

Также мэр отмечает, что за минувшую ночь в результате вражеских атак по Николаеву с применением кассетных боеприпасов были ранены три человека, один из них скончался в больнице.

"Обращаю ваше внимание, что все эти люди в момент обстрелов находились на улице, несмотря на комендантский час", - говорится в публикации