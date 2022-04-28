Под Николаевом оккупанты обстреляли стройкомбинат

В Николаевской области российские оккупанты разбили здание строительного комбината, обстреляв его из вооружения разного калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА (ОГА) Виталия Кима.

На кадрах, опубликованных главой региона, видно, что из-за "денацификации" в здании зияют дыры.

"Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", - прокомментировал обстрел глава ОВА.

Как сообщалось, ранее российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате обстрела один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.