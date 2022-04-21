Оккупанты снова обстреляли Николаев: есть погибший и двое раненых

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима во время видеообращения.

"У нас произошли обстрелы. Последствия мы ликвидируем. Один человек из трех, которые были ранены, погиб на операционном столе, не спасли", - сказал он.

Напомним, вчера вечером мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе раздаются взрывы и призвал местных жителей не выходить из укрытий.

Добавим, в Министерстве обороны пояснили, почему оккупанты атакуют территорию Николаевской области.

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