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Под Николаевом оккупанты обстреляли стройкомбинат

Новина українською →
Николаев, Четверг 28 апреля 2022 16:54
Под Николаевом оккупанты обстреляли стройкомбинат Фото: последствия обстрела стройкомбината под Николаевом (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области российские оккупанты разбили здание строительного комбината, обстреляв его из вооружения разного калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА (ОГА) Виталия Кима.

"Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", - прокомментировал обстрел глава ОВА.

На кадрах, опубликованных главой региона, видно, что из-за "денацификации" в здании зияют дыры.

Под Николаевом оккупанты обстреляли стройкомбинат

Как сообщалось, ранее российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате обстрела один человек погиб и еще несколько получили ранения.

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