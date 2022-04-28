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Під Миколаєвом окупанти обстріляли будкомбінат

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Миколаїв, Четвер 28 квітня 2022 16:54
Під Миколаєвом окупанти обстріляли будкомбінат Фото: наслідки обстрілу будкомбінату під Миколаєвом (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Миколаївській області російські окупанти розбили будівлю будівельного комбінату, обстрілявши його з озброєння різного калібру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА (ОДА) Віталія Кіма.

"Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області", - прокоментував обстріл голова ОВД.

На кадрах, опублікованих главою регіону, видно, що через "денацифікацію" в будівлі зяють дірки.

Під Миколаєвом окупанти обстріляли будкомбінат

Як повідомлялось, раніше російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті обстрілу одна людина загинула та ще декілька отримали поранення.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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