Під Миколаєвом окупанти обстріляли будкомбінат

У Миколаївській області російські окупанти розбили будівлю будівельного комбінату, обстрілявши його з озброєння різного калібру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА (ОДА) Віталія Кіма.

На кадрах, опублікованих главою регіону, видно, що через "денацифікацію" в будівлі зяють дірки.

"Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області", - прокоментував обстріл голова ОВД.

Як повідомлялось, раніше російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті обстрілу одна людина загинула та ще декілька отримали поранення.

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