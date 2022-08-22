UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Николаевом и областью смог. Что показали замеры

Фото: задымление в Николаеве (t.me/newspn)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 22 августа 2022 года, Николаев и местами область затянуло смогом. Но причин для беспокойства нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook областного управления ГСЧС и местные СМИ.

Сегодня днем жители Николаева массово жалуются из-за непонятного дымового занавеса над городом. В частности, они напуганы и переживают по поводу безопасности. Но группа радиационной, химической и биологической защиты провела замеры качества воздуха в Николаеве.

"Радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружено", - отметили в ГСЧС.

Фото: в Николаеве не выявили опасных веществ в воздухе (facebook.com/DSNSMYKOL)

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, задымленность также наблюдается местами в других частях Николаевской области. Официально о причинах пока ничего неизвестно. Сегодня утром в Херсонской области и днем в Николаевской области появились смог и туман, по другой версии - пылевая буря.

Напомним, сегодня смогом также затянуло и Киев. По данным местных властей, это пыль, которую заносит ветром с юго-восточного направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев