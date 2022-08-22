Над Николаевом и областью смог. Что показали замеры

Сегодня днем жители Николаева массово жалуются из-за непонятного дымового занавеса над городом. В частности, они напуганы и переживают по поводу безопасности. Но группа радиационной, химической и биологической защиты провела замеры качества воздуха в Николаеве.

"Радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружено", - отметили в ГСЧС.

Фото: в Николаеве не выявили опасных веществ в воздухе (facebook.com/DSNSMYKOL)

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, задымленность также наблюдается местами в других частях Николаевской области. Официально о причинах пока ничего неизвестно. Сегодня утром в Херсонской области и днем в Николаевской области появились смог и туман, по другой версии - пылевая буря.