Над Миколаєвом та областю смог. Що показали заміри

Сьогодні вдень жителі Миколаєва масово скаржаться через незрозумілу димову завісу над містом. Зокрема, вони налякані і переживають з приводу безпеки. Але група радіаційного, хімічного і біологічного захисту провела заміри якості повітря в Миколаєві.

"Радіаційний фон в межах норми, небезпечних хімічних речовин в повітрі не виявлено", - зазначили в ДСНС.

Фото: у Миколаєві не виявили небезпечних речовин в повітрі (facebook.com/DSNSMYKOL)

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, задимленість також спостерігається місцями в інших частинах Миколаївської області. Офіційно про причини поки нічого невідомо. Сьогодні вранці в Херсонській області і вдень в Миколаївській області з'явилися смог і туман, за іншою версією - пилова буря.