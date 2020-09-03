"Николаевгаз" внедрил новый сервис для своих клиентов

Газовый вентиль (УНИАН)

Клиенты АО "Николаевгаз" теперь могут получить справку о количестве зарегистрированных лиц прямо в центре обслуживания клиентов. Это упростит процесс подачи документов для жителей Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Николаевгаз" предоставляет своим клиентам возможность получать справку о количестве зарегистрированных лиц прямо в центре обслуживания клиентов. Ранее за ней необходимо было обращаться отдельно", - говорится в сообщении.

Справку о количестве зарегистрированных в квартире лиц необходимо подавать при переоформлении лицевого счета.

"Каждый день мы совершенствуем наши сервисы и стараемся улучшить уровень обслуживания клиентов, ведь высокое качество предоставления услуг - одно из приоритетных направлений в нашей работе", - говорит председатель правления АО "Николаевгаз" Татьяна Бузовская.

В пресс-службе отметили, что 2 сентября АО "Николаевгаз" подписал Меморандум о сотрудничестве с Николаевским городским советом и департаментом по предоставлению административных услуг. Компания получила возможность использовать реестр демографических данных жителей Николаева совместно с Центром предоставления административных услуг. Теперь менеджеры Центра обслуживания клиентов будут формировать ее на месте.

"АО "Николаевгаз" активно продолжает развивать системный подход к обслуживанию потребителей газа. Поэтому, подписание такого Меморандума о сотрудничестве является важным нашим шагом в направлении повышения качества предоставления услуг. В свою очередь, мэр города добавил, что система будет эффективно работать только при условии, что каждый житель города хотя бы раз обратится к Центр предоставления административных услуг с целью актуализации своих данных", - говорится в сообщении.