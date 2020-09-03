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"Миколаївгаз" запровадив новий сервіс для своїх клієнтів

Миколаїв, Четвер 03 вересня 2020 16:16
"Миколаївгаз" запровадив новий сервіс для своїх клієнтів
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Клієнти АТ "Миколаївгаз" тепер можуть отримати довідку про кількість зареєстрованих осіб прямо в центрі обслуговування клієнтів. Це спростить процес подачі документів для жителів Миколаєва.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Миколаївгаз" надає своїм клієнтам можливість отримувати довідку про кількість зареєстрованих осіб прямо в центрі обслуговування клієнтів. Раніше за неї необхідно було звертатися окремо", - йдеться в повідомленні.

Довідку про кількість зареєстрованих у квартирі осіб необхідно подавати при переоформленні особового рахунку.

"Кожен день ми вдосконалюємо наші сервіси і намагаємося покращити рівень обслуговування клієнтів, адже висока якість надання послуг - один із пріоритетних напрямків у нашій роботі", - говорить голова правління АТ "Миколаївгаз" Тетяна Бузовська.

У прес-службі зазначили, що 2 вересня АТ "Миколаївгаз" підписав Меморандум про співпрацю з Миколаївською міською радою та департаментом з надання адміністративних послуг. Компанія отримала можливість використовувати реєстр демографічних даних жителів Миколаєва спільно з Центром надання адміністративних послуг. Тепер менеджери Центру обслуговування клієнтів будуть формувати її на місці.

"АТ "Миколаївгаз" активно продовжує розвивати системний підхід до обслуговування споживачів газу. Тому, підписання такого Меморандуму про співробітництво є важливим нашим кроком у напрямку підвищення якості надання послуг. У свою чергу, мер міста додав, що система буде ефективно працювати тільки за умови, що кожен житель міста хоча б раз звернеться до Центр надання адміністративних послуг з метою актуалізації своїх даних", - йдеться в повідомленні.

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