"Николаевгаз Сбыт" проинформировал должников о прекращении поставок газа

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С начала 2019 года из-за долгов за газ прекращено газоснабжение 250 клиентов "Николаевгаз Сбыта"

Долг жителей Николаевской области за газ перед "Николаевгаз Сбытом" по состоянию на 1 апреля 2019 года превысил 620 млн гривен. Это в 2 раза больше чем в прошлом году. В этой связи компания направила злостным неплательщикам 5100 письменных уведомлений на общую сумму 44,6 млн гривен с предупреждением о прекращении поставок газа в случае неуплаты долга. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаз Сбыта".

Отмечается, что с начала 2019 года из-за долгов за газ прекращено газоснабжение 250 клиентов "Николаевгаз Сбыта". Всего в Николаевской области отключенными от газоснабжения числятся 2374 домовладения.

"Согласно действующему законодательству, если потребитель систематически не оплачивает услугу и накапливает долг, поставщик должен инициировать прекращение поставки газа. В большинстве случаев уведомление срабатывает и мотивирует потребителя к погашению неплатежей или заключению договора реструктуризации. Во избежание отключений потребители могут обратиться к нам, и мы находим пути решения проблемы. Если же реакции и понимания со стороны нарушителя платежной дисциплины нет, прибегаем к крайней мере – отключению газоснабжения", – рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

По словам пресс-службы, наибольшее количество предупреждений было отправлено жителям г.Николаева, г.Вознесенска и г.Баштанки.

"Кроме отключения, рычагом влияния на недобросовестных потребителей является обращение в суд и исполнительную службу для принудительного взыскания задолженности", - говорится в сообщении.

По данным компании, на сегодняшний день в различных судебных инстанциях рассматривается 380 дел на бытовых потребителей газа. Только за предыдущий год по судебным искам компании удалось взыскать с должников 2,7 млн гривен.

"В случае сложностей с погашением задолженности и нехваткой времени компания советует подключить банковскую функцию "регулярный платеж" к платежной карточке. Если нет возможности платить за потребленный энергоресурс, то можно обратится в органы социальной защиты для назначении субсидии", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что по действующим правилам субсидирования, долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 340 грн. является основанием для прекращения начисления субсидии. ООО "Николаевгаз Сбыт" обязан вести реестр должников-субсидиантов по оплате за газ и передавать такие реестры в территориальные управления соцзащиты населения.

"Хотим также напомнить нашим клиентам о предстоящих нововведениях в законодательстве в сфере ЖКХ. С 1 мая 2019 года вступает в силу Закон о начислении пени при наличии долга за коммунальные услуги. Пеня будет составлять 0,01% от суммы долга и не должна превышать 100% от его размера. Поэтому обращаемся к нашим клиентам с просьбой погасить существующую задолженность во избежание начисления пени", - говорится в сообщении пресс-службы.