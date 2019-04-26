"Миколаївгаз Збут" поінформував боржників про припинення поставок газу

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З початку 2019 року через борги за газ припинено газопостачання 250 клієнтів "Миколаївгаз Збуту"

Борг жителів Миколаївської області за газ перед "Миколаївгаз Збутом" станом на 1 квітня 2019 року перевищив 620 млн гривень. Це у 2 рази більше ніж в минулому році. У зв'язку з цим компанія направила злісним неплатникам 5100 письмових повідомлень на загальну суму 44,6 млн гривень з попередженням про припинення постачань газу у разі несплати боргу. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгаз Збуту".

Наголошується, що з початку 2019 року через борги за газ припинено газопостачання 250 клієнтів "Миколаївгаз Збуту". Всього в Миколаївській області відключеними від газопостачання числяться 2374 домоволодіння.

"Згідно з чинним законодавством, якщо споживач систематично не оплачує послугу і накопичує борг, постачальник повинен ініціювати припинення постачання газу. У більшості випадків повідомлення спрацьовує і мотивує споживача до погашення неплатежів або укладення договору реструктуризації. Щоб уникнути відключень споживачі можуть звернутися до нас, і ми знаходимо шляхи вирішення проблеми. Якщо ж реакції і розуміння з боку порушника платіжної дисципліни немає, вдаємося до принаймі – відключення газопостачання", – розповідає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

За словами прес-служби, найбільша кількість попереджень було відправлено жителям Миколаєва, Вознесенська та Баштанки.

"Крім відключення, важелем впливу на недобросовісних споживачів є звернення до суду і виконавчу службу для примусового стягнення заборгованості", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, на сьогоднішній день в різних судових інстанціях розглядається 380 справ на побутових споживачів газу. Тільки за попередній рік за судовими позовами компанії вдалося стягнути з боржників 2,7 млн гривень.

"У разі труднощів з погашенням заборгованості та браком часу компанія радить підключити банківську функцією "регулярний платіж" на платіжній картці. Якщо немає можливості платити за спожитий енергоресурс, то можна звернутися в органи соціального захисту для призначення субсидії", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що за чинними правилами субсидіювання, борг за житлово-комунальні послуги в розмірі 340 грн. є підставою для припинення нарахування субсидії. ТОВ "Миколаївгаз Збут" зобов'язаний вести реєстр боржників-субсидиантов по оплаті за газ і передавати такі реєстри в територіальні управління соцзахисту населення.

"Хочемо також нагадати нашим клієнтам про майбутні нововведення в законодавстві у сфері ЖКГ. З 1 травня 2019 року вступає в силу Закон про нарахування пені за наявності боргу за комунальні послуги. Пеня буде становити 0,01% від суми боргу і не повинна перевищувати 100% від його розміру. Тому звертаємося до наших клієнтів з проханням погасити існуючу заборгованість щоб уникнути нарахування пені", - йдеться в повідомленні прес-служби.