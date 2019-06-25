"Николаевгаз Сбыт" предоставил информацию о состоянии расчетов субсидиантов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

На сегодня предоставлена ​​информация по 11,8 тысячам лицевых счетов

ООО "Николаевгаз Сбыт" предоставляет информацию о наличии долга по потребителям по запросу органов соцзащиты. На сегодня предоставлена ​​информация по 11,8 тысячам лицевых счетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С мая для субсидиантов началось переоформление госпомощи на летний (неотапливаемый) период, который продлится до 1 октября. Согласно новому порядку гражданам, которые получали госпомощь в отопительном сезоне в денежной форме (безналичной или наличной), и не имеют долгов за жилищно-коммунальные услуги более 340 гривен, субсидия назначается в наличной форме без представления новых заявления и декларации", - говорится в сообщении.

Если же есть задолженность, субсидия на следующий срок не назначается до тех пор, пока потребитель не погасит долг или не заключит договор реструктуризации. Исключением являются лишь те, кто не смог вовремя получить ее в "Ощадбанке" наличными из-за того, что находился в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных инвалидностью, возрастом или состоянием здоровья.

В пресс-службе отметили, что все потребители-субсидианты в 2019 году уже подпали под реформу монетизации субсидий и получают госпомощь в наличной или безналичной форме. Отмечаем, что возврат неиспользованной субсидии за отопительный период 2018-2019 гг. выполнялся до 31 января 2019г. Все сэкономленные средства с февраля по май 2019 года перечисляются им в июне на спецсчета, открытые в "Ощадбанке".

"Мы предлагаем потребителям различные удобные способы, как узнать о наличии или отсутствии задолженности на своем лицевом счете. Можно позвонить по телефону Контакт-центра (0512) 70-18-04 или зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua, загрузить на мобильный телефон приложение 104 Mobile или 7014ua в Вайбере, отправить смс на номер 7104 со словом Баланс и через пробел написать свой номер лицевого счета. И еще раз хотим подчеркнуть - если есть долг, то для автоматического переназначения субсидии надо его погасить или заключить договор реструктуризации", - советует директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

Также в компании предупреждают, что с октября 2019 года, с началом нового отопительного сезона, стартует новая реформа - монетизация льгот. И происходить она будет по образцу монетизации субсидий.

Кроме того, в мае ООО "Николаевгаз Сбыт" уже провело расчет сумм неиспользованных субсидий, которые были назначены в форме субвенции в период с октября 2018 года по январь 2019 года (включительно). В этом году сумма неиспользованной субсидии потребителями по Николаевской области, которая была возвращена в госбюджет, составила 10,952 млн гривен.