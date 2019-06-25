"Миколаївгаз Збут" надав інформацію про стан розрахунків субсидіантів

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

На сьогодні надана інформація по 11,8 тисяч особових рахунків

ТОВ "Миколаївгаз Збут" надає інформацію про наявність боргу по споживачах за запитом органів соцзахисту. На сьогодні надана інформація по 11,8 тисяч особових рахунків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З травня для субсидіантів почалося переоформлення держдопомоги на літній (неопалювальний) період, який триватиме до 1 жовтня. Згідно з новим порядком громадянам, які отримували держдопомогу в опалювальному сезоні в грошовій формі (безготівковій або готівковій), і не мають боргів за житлово-комунальні послуги понад 340 гривень, субсидія призначається у готівковій формі без подання нових заяви і декларації", - йдеться в повідомленні.

Якщо ж є заборгованість, субсидія на наступний термін не призначається до тих пір, поки споживач не сплатить борг або не укладе договір реструктуризації. Винятком є лише ті, хто не зміг вчасно отримати її в "Ощадбанку" готівкою через те, що перебував у складних життєвих обставинах, спричинені інвалідністю, віком або станом здоров'я.

У прес-службі зазначили, що всі споживачі-субсидіанти в 2019 році вже підпали під реформу монетизації субсидій і отримують держдопомогу в готівковій або безготівковій формі. Відзначаємо, що повернення невикористаної субсидії за опалювальний період 2018-2019 роках виконувався до 31 січня 2019 року. Всі зекономлені кошти з лютого по травень 2019 року перераховуються ним у червні на спецрахунки, відкриті в "Ощадбанку".

"Ми пропонуємо споживачам різні зручні способи, як дізнатися про наявність або відсутність заборгованості на своєму особовому рахунку. Можна подзвонити за телефоном Контакт-центру (0512) 70-18-04 або зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, завантажити на мобільний телефон додаток 104 Mobile або 7014ua в Вайбере, відправити смс на номер 7104 зі словом Баланс і через пробіл написати свій номер особового рахунку. І ще раз хочемо підкреслити - якщо є борг, то для автоматичного перепризначення субсидії треба його погасити або укласти договір реструктуризації", - радить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

Також в компанії попереджають, що з жовтня 2019 року, з початком нового опалювального сезону, стартує нова реформа - монетизація пільг. І вона буде відбуватися за зразком монетизації субсидій.

Крім того, в травні ТОВ "Миколаївгаз Збут" вже провело розрахунок сум невикористаних субсидій, які були призначені у формі субвенції в період з жовтня 2018 року по січень 2019 року (включно). У цьому році сума невикористаної субсидії споживачами по Миколаївській області, яка була повернута до держбюджету, склала 10,952 млн гривень.