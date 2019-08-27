"Николаевгаз Сбыт": потребители могут купить газ на зиму по летней цене

Потребители газа в Николаевской области впервые имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон по летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаз Сбыта".

Как сообщается, максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс. куб.м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины". Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua, в своем Центре обслуживания клиентов "Николаевгаз Сбыт" или в любом отделении поставщика по всей Николаевской области. Адреса отделений можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период. Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно приобрести по летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованный газ.

"Принять участие в акции может любой бытовой потребитель газа, у которого отсутствует задолженность за потребленный природный газ. При обращении потребителю достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа. А потом, на основании полученного счета, внести 100% оплату за купленный запас газа в любых отделениях "Ощадбанка" или "ПриватБанка" Николаевской области", - отметила директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

Для того, чтобы легче определится с необходимым резервом газа на зиму, специалисты "Николаевгаз Сбыта" предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды или же клиенты смогут самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, действующего на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.

ООО "Николаевгаз Сбыт" - поставщик природного газа по регулируемому тарифу на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 354 млн куб. м газа.

ООО "Николаевгаз Сбыт" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 347 тыс. домовладений Николаевской области, а также 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.