"Миколаївгаз Збут": споживачі можуть купити газ на зиму за літньою ціною

Споживачі газу в Миколаївській області вперше мають можливість закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. Акція "Твоя енергонезалежність" стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме всього місяць, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Миколаївгаз Збуту".

Як повідомляється, максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис. куб. м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Оформити купівлю можна за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, у своєму Центрі обслуговування клієнтів "Миколаївгаз Збуту" або в будь-якому відділенні постачальника по всій Миколаївській області. Адреси відділень можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Контакти".

У НАК "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя незалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період. Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо.

Запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. В ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг по доставці газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" будуть вказані в щомісячному рахунку за використаний газ.

"Взяти участь в акції може будь-побутовий споживач газу, у якого відсутня заборгованість за спожитий природний газ. При зверненні споживача достатньо мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу. А потім, на підставі отриманого рахунку, внести 100% оплату за придбаний запас газу в будь-яких відділеннях "Ощадбанку" або "ПриватБанку" Миколаївської області", - зазначила директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

Для того, щоб легше визначитися з необхідним резервом газу на зиму, фахівці "Миколаївгаз Збуту" нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди або ж клієнти зможуть самостійно розрахувати необхідні обсяги на опалювальний період онлайн у Особистому кабінеті з допомогою спеціально створеного калькулятора.

Використовувати газ, куплений у рамках акції "Твоя енергонезалежність", можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - за ціною ПСО, чинного на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використовують передплачений газ, можуть скористатися залишком коштів. Також залишок коштів можна використовувати у випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижчою, ніж ціна акції.

ТОВ "Миколаївгаз Збут" - постачальник природного газу за регульованим тарифом на території Миколаївської області. Річний обсяг постачання природного газу компанією складає близько 354 млн куб. м газу.

ТОВ "Миколаївгаз Збут" забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 347 тис. домоволодінь Миколаївської області, а також 3 тис. підприємств, установ і організацій.