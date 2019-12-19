"Николаевгаз Сбыт": для 55 тыс. потребителей монетизированы льготы

С октября 2019 года льгот монетизированы для 55 из почти 345 тыс. бытовых потребителей газа в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-службы ООО "Николаевгаз Сбыт".

"Почти 50 тыс. льготников получают безналичную государственную помощь на счета в АО "Ощадбанк". Эти суммы AО "Ощадбанк" перечисляет в оплату за газ непосредственно газоснабжающей компании. При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением и не удерживает комиссию за эту операцию. Остаток суммы, которую покрыла льгота, потребители должны оплачивать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Остальные льготники Николаевской области, которые подали заявления в органы соцзащиты населения до 15 октября, получают государственную помощь в наличной форме. Такие льготники должны самостоятельно и в полном объеме рассчитываться за потребленный природный газ. Для этого они выбирают удобный банк, отделение почты или платежную систему. Комиссию за платеж устанавливает выбранное ими финансовое учреждение или сервис.

В пресс-службе отметили, что с октября 2019 года все потребители "Николаевгаз Сбыта" получают счета за потребленный природный газ, в котором платеж начислен в полном объеме – без учета скидки, которая предоставляется льготнику. Суммы льгот, которые предоставляет государство в безналичной форме в текущем месяце (например, в ноябре), будут зачислены на лицевые счета потребителей в следующем месяце (в декабре). Поэтому суммы льгот отражаются в счетах за газ за следующий месяц (за декабрь). То есть потребители увидят в счетах за декабрь сумму льготных средств, которые "Ощадбанк" перечислил в ноябре.

"Льготы, так же как и субсидии, обычно покрывают только часть платежа. Остальную часть оплачивает сам потребитель. Поэтому льготники, которые получают средства наличными, должны самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую они получили в наличном виде", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

По словам пресс-службы, за предоставление льгот и их расчет отвечают органы соцзащиты - УСЗН.

"Отследить теперь состояние расчетов за услуги можно на официальном сайте АО "Ощадбанк" в Личном кабинете льготника или в Контакт-центре АО "Ощадбанк" по телефону: 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины)", - говорится в сообщении.