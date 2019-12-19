"Миколаївгаз Збут": для 55 тис. споживачів монетизовані пільги

З жовтня 2019 року пільг монетизовані для 55 з майже 345 тис. побутових споживачів газу в Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служби ТОВ "Миколаївгаз Збут".

"Майже 50 тис. пільговиків отримують безготівкову державну допомогу на рахунки в АТ "Ощадбанк". Ці суми АТ "Ощадбанк" перераховує в оплату за газ безпосередньо газопостачальної компанії. При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням і не утримує комісію за цю операцію. Залишок суми, яку покрила пільга, споживачі повинні оплачувати самостійно", - йдеться в повідомленні.

Інші пільговики Миколаївської області, які подали заяви в органи соцзахисту населення до 15 жовтня, отримують державну допомогу в готівковій формі. Такі пільговики повинні самостійно і в повному обсязі розраховуватися за спожитий природний газ. Для цього вони вибирають зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Комісію за платіж встановлює обране ними фінансова установа або сервіс.

У прес-службі зазначили, що з жовтня 2019 року всі споживачі "Миколаївгаз Збуту" отримують рахунки за спожитий природний газ, в якому платіж нарахований у повному обсязі – без урахування знижки, яка надається пільговику. Суми пільг, які надає держава в безготівковій формі в поточному місяці (наприклад, в листопаді), будуть зараховані на особові рахунки споживачів в наступному місяці (в грудні). Тому суми пільг відображаються в рахунках за газ за наступний місяць (за грудень). Тобто споживачі побачать рахунках за грудень суму пільгових коштів, які "Ощадбанк" перерахував в листопаді.

"Пільги, так само як і субсидії, зазвичай покривають лише частину платежу. Решту оплачує сам споживач. Тому пільговики, які отримують кошти готівкою, повинні самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку вони отримали в готівковому вигляді", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

За словами прес-служби, за надання пільг та їх розрахунок відповідають органи соцзахисту - УСЗН.

"Відстежити тепер стан розрахунків за послуги можна на офіційному сайті АТ "Ощадбанк" в Особистому кабінеті пільговика або в Контакт-центрі АТ "Ощадбанк" за телефоном: 0800210800 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів на території України)", - йдеться в повідомленні.