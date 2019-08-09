"Николаевгаз": за первое полугодие область сократила потребление газа на 18%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сокращение объемов потребления зафиксировано по всем категориям потребителей

По итогам I полугодия 2019 года потребление природного газа в Николаевской области уменьшилось на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составило 230,5 млн куб. м. Об этом сообщает пресс-служба АО "Николаевгаз".

"В связи с сокращением потребления компания недополучил 37 млн гривен тарифной выручки, которая является основным источником финансирования регламентных работ по ремонту и модернизации газораспределительной системы области", - говорится в сообщении.

За 6 месяцев 2019 года АО "Николаевгаз" протранспортировало 230,5 млн куб. м газа. Это на 50,7 млн куб. м меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Сокращение объемов потребления зафиксировано по всем категориям потребителей.

Наибольшую разницу показала категория бытовых потребителей - 23%, а это почти 40 млн куб.м. Существенно уменьшила отбор газа промышленность, использовав 21,6 млн куб. м, что на 11% меньше прошлогоднего показателя. Поставщики тепла и бюджетные учреждения также снизили объемы потребленного ресурса на 11% - на 7,4 млн куб. м и 1,3 млн куб.м соответственно.

По словам пресс-службы, тенденция к падению объемов потребления газа прослеживается уже девятый год подряд. Если в 2010 году компания транспортировала на Николаевскую область 755,7 млн куб. м газа, то в этом году, по предварительным расчетам, объем распределённого газа составит в районе 400 млн куб. м.

"Это является крайне неблагоприятным фактором для производственной деятельности компании, так как за счет снижения потребления газа значительно сокращается тарифная выручка, которую компания направляет на выполнение работ по обслуживанию газораспределительной системы области и обеспечение ее бесперебойной и безаварийной работы", - рассказывает коммерческий директор АО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

В пресс-службе отметили, что значительно усложняет ситуацию то, что несмотря на подорожание энергоносителя, НКРЭКУ не пересматривала "Николаевгазу" тариф на распределение с 2016 года. Таким образом уже третий год подряд доля компании остается в размере 73 коп. с одного распределенного кубометра газа.

"АО "Николаевгаз" неоднократно обращалось к Госрегулятору с просьбой пересмотреть тариф распределения на основании расчетов экономически-обоснованных расходов компании. Однако до сих пор этот вопрос остается нерешенным", - говорится в сообщении.