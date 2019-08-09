"Миколаївгаз": за перше півріччя область скоротила споживання газу на 18%

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Скорочення обсягів споживання зафіксовано по всім категоріям споживачів

За підсумками I півріччя 2019 року споживання природного газу в Миколаївській області зменшилася на 18%, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, і склало 230,5 млн куб. м. Про це повідомляє прес-служба АТ "Миколаївгаз".

"У зв'язку з скороченням споживання компанія недоотримав 37 млн гривень тарифної виручки, яка є основним джерелом фінансування регламентних робіт з ремонту та модернізації газорозподільної системи області", - йдеться в повідомленні.

За 6 місяців 2019 року АТ "Миколаївгаз" протранспортировало 230,5 млн куб. м газу. Це на 50,7 млн куб. м менше, ніж в аналогічному періоді 2018 року. Скорочення обсягів споживання зафіксовано по всіх категоріях споживачів.

Найбільшу різницю показала категорія побутових споживачів - 23%, а це майже 40 млн куб. м. Істотно зменшила відбір газу промисловість, використавши 21,6 млн куб. м, що на 11% менше торішнього показника. Постачальники тепла і бюджетні установи також знизили обсяги спожитого ресурсу на 11% - на 7,4 млн куб. м і 1,3 млн куб. м відповідно.

За словами прес-служби, тенденція до падіння обсягів споживання газу простежується вже дев'ятий рік поспіль. Якщо в 2010 році компанія транспортувала на Миколаївську область 755,7 млн куб. м газу, то в цьому році, за попередніми розрахунками, обсяг розподіленого газу складе в районі 400 млн куб. м.

"Це є вкрай несприятливим чинником для виробничої діяльності компанії, так як за рахунок зниження споживання газу значно скорочується тарифна виручка, яку компанія спрямовує на виконання робіт з обслуговування газорозподільної системи області та забезпечення її безперебійної та безаварійної роботи", - розповідає комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков

У прес-службі зазначили, що значно ускладнює ситуацію те, що незважаючи на подорожчання енергоносіїв, НКРЕКП не переглядала "Миколаївгазу" тариф на розподіл з 2016 року. Таким чином вже третій рік поспіль частка компанії залишається в розмірі 73 коп. з одного розподіленого кубометра газу.

"АТ "Миколаївгаз" неодноразово зверталося до Держрегулятора з проханням переглянути тариф розподілу на підставі розрахунків економічно-обґрунтованих витрат компанії. Проте досі це питання залишається невирішеним", - йдеться в повідомленні.