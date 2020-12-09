"Николаевгаз" передал в суд более 130 дел по взысканию долга за доставку

В октябре 2020 года 33 тысячи потребителей, которые имеют задолженность за распределение газа, получили от "Николаевгаза" досудебные предупреждения. Сумма их задолженности составляла около 13,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

Часть должников (23%) сразу оплатили долг за доставку газа. А в 132 случаях дела дошли до суда. Сумма взысканий составляет более 340 тысяч гривен.

"Мы постоянно пытаемся объяснить нашим потребителям, что своевременная оплата за доставку газа является залогом безаварийного газоснабжения в их домах. Это их инвестиция в свою безопасность и комфорт. И все, что мы делаем, направлено именно на обеспечение этого комфорта и безопасности. Мы ежедневно работаем для того, чтобы газ бесперебойно доставлялся к каждому из наших клиентов. А для поддержания системы в рабочем состоянии, надлежащего давления в сетях (а это около 9 тысяч км газопроводов, 305 газорегулирующих пунктов и более 1,5 тысяч ШРП), нужны средства", - объясняет ситуацию коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

В компании отметили, что проблема задолженности за распределение газа для АО "Николаевгаз" стоит очень остро, ведь именно эти средства являются основным источником финансирования деятельности газораспределительной компании. Предприятие направляет их на содержание аварийно-диспетчерской службы, закупку горюче-смазочных материалов, необходимого технического оснащения служб, приобретение материалов для осуществления ремонтов и реконструкции газораспределительной системы области для ее исправного безаварийного функционирования. Сюда также входит оплата труда рабочих, налоги и многое другое.

"К сожалению, осложняет ситуацию принятый правительством мораторий на отключение потребителей от газоснабжения за долги. Поэтому, у "Николаевгаза" нет другого выхода, как обращаться в суд с исками о взыскании задолженности. В газораспределительной компании также отмечают, что недополучение средств влечет за собой неполное выполнение намеченных планов по ремонту и реконструкции газовой системы. Поэтому накопленные долги единиц могут стать угрозой безопасности тысяч других потребителей. "Николаевгаз" не может этого допустить, поэтому вынужден подавать на должников в суд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кроме суммы долга потребителю придется оплатить судебный сбор, а в случае принудительного взыскания задолженности, еще и исполнительные расходы. Также возможна потеря субсидии (для тех, кто получает государственную помощь), а в отдельных случаях - запрет выезда за границу.

"Поэтому, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, обеспечить свою безопасность и комфорт от получения газа, "Николаевгаз" рекомендует не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя - ежемесячно до 20 числа. Если у потребителя в силу определенных обстоятельств нет возможности вовремя оплатить, он может написать заявление на реструктуризацию долга", - говорится в сообщении.