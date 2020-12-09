"Миколаївгаз" передав до суду більше 130 справ по стягненню боргу за доставку

У жовтні 2020 року 33 тисячі споживачів, які мають заборгованість за розподіл газу, отримали від "Миколаївгазу" досудові попередження. Сума їх заборгованості становила близько 13,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба газової компанії.

Частина боржників (23%) відразу оплатили борг за доставку газу. А у 132 випадках справи дійшли до суду. Сума стягнень становить понад 340 тисяч гривень.

"Ми постійно намагаємося пояснити нашим споживачам, що своєчасна оплата за доставку газу є запорукою безаварійного газопостачання в їх будинках. Це інвестиція в свою безпеку і комфорт. І все, що ми робимо, спрямоване саме на забезпечення комфорту та безпеки. Ми щодня працюємо для того, щоб газ безперебійно доставляли до кожного з наших клієнтів. А для підтримки системи в робочому стані, належного тиску в мережах (а це близько 9 тисяч км газопроводів, 305 газорегулюючих пунктів та понад 1,5 тисяч ШРП), потрібні кошти", - пояснює ситуацію комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко.

У компанії відзначили, що проблема заборгованості за розподіл газу для АТ "Миколаївгаз" стоїть дуже гостро, адже саме ці кошти є основним джерелом фінансування діяльності газорозподільної компанії. Підприємство направляє їх на утримання аварійно-диспетчерської служби, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, необхідного технічного оснащення служб, придбання матеріалів для здійснення ремонтів і реконструкції газорозподільної системи області для її справного безаварійного функціонування. Сюди також входить оплата праці робітників, податки і багато іншого.

"На жаль, ускладнює ситуацію прийнятий урядом мораторій на відключення споживачів від газопостачання за борги. Тому, у "Миколаївгазу" немає іншого виходу, як звертатися в суд з позовами про стягнення заборгованості. В газорозподільної компанії також відзначають, що недоотримання коштів тягне за собою неповне виконання намічених планів з ремонту і реконструкції газової системи. Тому накопичені борги одиниць можуть стати загрозою безпеки тисяч інших споживачів. "Миколаївгаз" не може цього допустити, тому змушений подавати на боржників до суду", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що крім суми боргу споживачеві доведеться сплатити судовий збір, а у разі примусового стягнення заборгованості, ще й виконавчі витрати. Також можлива втрата субсидії (для тих, хто отримує державну допомогу), а в окремих випадках - заборона виїзду за кордон.

"Тому, щоб уникнути додаткових фінансових витрат, забезпечити свою безпеку і комфорт від отримання газу, "Миколаївгаз" рекомендує не чекати судового рішення і платити за доставку газу вчасно - щомісяця до 20 числа. Якщо у споживача в силу певних обставин немає можливості вчасно оплатити, він може написати заяву на реструктуризацію боргу", - йдеться в повідомленні.