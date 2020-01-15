"Николаевгаз": новый тариф на доставку газа остается убыточным

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Новый тариф на распределение для "Николаевгаза" с 1 января 2020 года составляет 1,09 гривен за 1 куб. м потребленного газа (без НДС)

Впервые за последние пять лет НКРЭКУ пересмотрела тариф для АО "Николаевгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Но, несмотря на то, что вопрос необоснованных тарифов распределения для операторов ГРМ наконец сдвинулся с мертвой точки, его размер все равно остается убыточным. Новый тариф на распределение для "Николаевгаза" с 1 января 2020 года составляет 1,09 гривен за 1 куб. м потребленного газа (без НДС), а это в 2,1 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям. Поэтому в 2020 году убытки компании составят 200 млн гривен", - говорится в сообщении.

Финансовые результаты Оператора газораспределительной системы АО "Николаевгаз" (млн гривен)

2014-2015 2016 2017 2018 2019(П) Доход 415,9 361,7 343,8 339,9 277,8 Расходы 526,0 357,8 438,7 582,8 682,9 Прибыль/Убытки -107,1 +3,9 -94,9 -242,9 -405,1

В пресс-службе отметили, что пересмотр тарифа должен был бы решить две главные проблемы газовой компании: поднять заработную плату газовиков до конкурентного уровня и остановить отток квалифицированных специалистов, а также избежать накопления долгов за технологический газ перед оператором ГТС. Но утвержденный уровень тарифа, по словам пресс-службы, не позволяет этого сделать.

"Новый тариф не позволит поднять зарплату работников до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Также он не позволит закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, поэтому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Это может привести к искусственному банкротству не только операторов ГРМ, но и нового независимого оператора ГТС", - говорит финансовый директор АО "Николаевгаз" Сергей Черников.

В пресс-службе также отметили, что НКРЭКУ утвердило для АО "Николаевгаз" тариф на услуги распределения природного газа на уровне 1,09 коп. за 1 куб. м, в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа, по подсчетам компании, составляет 2.31 гривен за куб. м (без НДС). "Поэтому "Николаевгаз" еще раз хочет обратить внимание Нацкомиссии на расчеты и подчеркивает необходимость утверждения экономически обоснованного тарифа за распределение газа", - говорится в сообщнии.