"Миколаївгаз": новий тариф на доставку газу залишається збитковим

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Новий тариф на розподіл для "Миколаївгазу" з 1 січня 2020 року становить 1,09 гривень за 1 куб. м спожитого газу (без ПДВ)

Вперше за останні п'ять років НКРЕП переглянула тариф для АТ "Миколаївгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Але, незважаючи на те, що питання необґрунтованих тарифів розподілу для операторів ГРМ нарешті зрушило з мертвої точки, його розмір все одно залишається збитковим. Новий тариф на розподіл для "Миколаївгазу" з 1 січня 2020 року становить 1,09 гривень за 1 куб. м спожитого газу (без ПДВ), а це у 2,1 рази менше собівартості доставки газу споживачам. Тому в 2020 році збитки компанії складуть 200 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Фінансові результати Оператора газорозподільної системи АТ "Миколаївгаз" (млн гривень)

2014-2015 2016 2017 2018 2019(П) Дохід 415,9 361,7 343,8 339,9 277,8 Витрати 526,0 357,8 438,7 582,8 682,9 Прибуток/Збитки -107,1 +3,9 -94,9 -242,9 -405,1

У прес-службі зазначили, що перегляд тарифу повинен був би вирішити дві головні проблеми газової компанії: підняти заробітну плату газовиків до конкурентного рівня та зупинити відтік кваліфікованих фахівців, а також уникнути накопичення боргів за технологічний газ перед оператором ГТС Але затверджений рівень тарифу, за словами прес-служби, не дозволяє цього зробити.

"Новий тариф не дозволить підняти зарплату працівників до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення. Також він не дозволить закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу споживачам. Це може призвести до штучного банкрутства не тільки операторів ГРМ, але і нового незалежного оператора ГТС", - говорить фінансовий директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Черніков.

У прес-службі також зазначили, що НКРЕКП затвердив для АТ "Миколаївгаз" тариф на послуги з розподілу природного газу на рівні 1,09 коп. за 1 куб. м, у той час як фактична собівартість робіт з доставки газу, за підрахунками компанії, становить 2.31 гривень за куб. м (без ПДВ). "Тому "Миколаївгаз" ще раз хоче звернути увагу Нацкомісії на розрахунки і підкреслює необхідність затвердження економічно обґрунтованого тарифу за розподіл газу", - йдеться в сообщнии.