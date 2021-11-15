"Николаевгаз": с начала года выявлено 17 краж газа

За десять месяцев 2021 года АО "Николаевгаз" зафиксировало 17 случаев несанкционированного использования газа бытовыми потребителями путем самовольной врезки в системы газоснабжения. Нарушители, в отношении которых доказана кража голубого топлива, должны компенсировать расходы за потребленный, но неоплаченный газ на общую сумму 1 млн гривен.

"В соответствии с требованиями Кодекса ГРМ, за незаконное использование газа недобросовестные потребители должны возместить причиненные убытки газораспределительной компании. По каждому факту нарушения доначисляется около 400 гривен за 1 кв м площади газифицированного объекта", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в этом году АО "Николаевгаз" также выявлено 208 фактов вмешательства бытовыми потребителями в работу газовых счетчиков. За эти действия нарушителям осуществлено доначисление на сумму около 1,2 млн гривен. Это средства за потребленный, но неоплаченный газ. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.

"Потребителям газа важно понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей или приборов является противозаконным, ведь несет угрозу целостности системы. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и их окружающих. И кроме финансовых убытков могут стоить им жизни и здоровья", - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

В пресс-службе отметили, что поверка газовых счетчиков проводится с участием независимых экспертов - представителей "Николаевстандартметрологии". Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется за подтверждением факта кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждается экспертизой, потребитель не оплачивает ее стоимость.