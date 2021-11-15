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"Миколаївгаз": з початку року виявлено 17 крадіжок газу

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Миколаїв, Понеділок 15 листопада 2021 15:15
"Миколаївгаз": з початку року виявлено 17 крадіжок газу Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За десять місяців 2021 року АТ "Миколаївгаз" зафіксувало 17 випадків несанкціонованого використання газу побутовими споживачами шляхом самовільної врізки до систем газопостачання. Порушники, щодо яких доведено крадіжку блакитного палива, мають компенсувати витрати за спожитий, але неоплачений газ на загальну суму 1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

"Відповідно до вимог Кодексу ГРМ, за незаконне використання газу недобросовісні споживачі мають відшкодувати заподіяні збитки газорозподільній компанії. За кожним фактом порушення донараховується близько 400 гривень за 1 кв м площі газифікованого об’єкта", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, цьогоріч АТ "Миколаївгаз" також виявлено 208 фактів втручання побутовими споживачами у роботу газових лічильників. За ці дії порушникам здійснено донарахування на суму близько 1,2 млн гривень. Це кошти за використаний, але неоплачений газ. Розмір збитків розраховується у кожному випадку індивідуально.

"Споживачам газу важливо розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж або приладів є протизаконним, адже несе загрозу цілісності системи. Такі дії наражають на небезпеку не лише самих порушників, а й їх оточуючих. І окрім фінансових збитків можуть коштувати їм життя та здоров’я", - говорить комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко.

У прес-службі зазначили, що повірка газових лічильників проводиться за участю незалежних експертів - представників "Миколаївстандартметрології". Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється за підтвердженням факту крадіжки газу. Якщо втручання у роботу лічильника не підтверджується експертизою, споживач не оплачує її вартість.

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Миколаїв Газ
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