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"Николаевгаз": клиенты предпочитают онлайн-сервисы 104.ua

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Николаев, Вторник 22 февраля 2022 14:50
"Николаевгаз": клиенты предпочитают онлайн-сервисы 104.ua Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Более 170 тысяч потребителей газа Николаевской области, а это почти половина клиентов АО "Николаевгаз", используют онлайн-сервисы 104.ua для взаимодействия с компанией. Преимущественно для передачи показаний счетчиков и оплаты услуги по распределению газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

"Онлайн-сервисы позволяют большинство газовых вопросов решить дистанционно. Главным преимуществом использования интерактивных приложений является безопасность в условиях карантинных ограничений. Клиент может выбрать любой удобный для себя сервис: личный кабинет на сайте 104.ua, обновленное мобильное приложение 104.ua, чат-бот в Вайбер или Телеграм", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в конце 2021 года единый сервис для потребителей природного газа 104.ua обновил мобильное приложение, интегрировав в него искусственный интеллект: теперь пользователи могут передавать показания, просто сфотографировав счетчик газа.

"Ежемесячно передавать показания счетчика и своевременно оплачивать за потребленный газ и его распределение — ответственность и обязанность каждого потребителя. Поэтому для удобства наших клиентов мы создаем и постоянно обновляем наши онлайн сервисы", - рассказывает начальник Николаевского регионального управления Клиентского пространства 104.ua Станислав Янчук.

Также в компании добавили, что интерактивные сервисы 104.ua имеют широкий функционал.

"Возможность управлять несколькими лицевыми счетами, следить за текущим балансом начислений и расчетов за газ и услугу по его распределению, оплачивать и просматривать историю платежей, отслеживать данные ежемесячного потребления газа, передавать показания счетчика, заказать звонок для консультации со специалистом, а также оплачивать за услуги по распределению газа быстро и удобно – в несколько кликов", - говорится в сообщении.

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