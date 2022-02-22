"Миколаївгаз": клієнти віддають перевагу онлайн-сервісам 104.ua

Більше 170 тисяч споживачів газу Миколаївської області, а це майже половина клієнтів АТ "Миколаївгаз", використовують онлайн-сервіси 104.ua для взаємодії з компанією. Переважно для передачі показань лічильників та оплати послуги з розподілу газу.

"Онлайн-сервіси дозволяють більшість газових питань вирішити дистанційно. Головною перевагою використання інтерактивних додатків є безпека в умовах карантинних обмежень. Клієнт може вибрати будь-який зручний для себе сервіс: Особистий кабінет на сайті 104.ua, Оновлене мобільний додаток 104.ua, чат-бот у Вайбер або Телеграм", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що в кінці 2021 року єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua оновив мобільний додаток, інтегрувавши в нього штучний інтелект: тепер користувачі можуть передавати показання, просто сфотографувавши лічильник газу.

"Щомісяця передавати показання лічильника і своєчасно оплачувати за спожитий газ і його розподіл — відповідальність і обов'язок кожного споживача. Тому для зручності наших клієнтів ми створюємо і постійно оновлюємо наші онлайн сервіси", - розповідає начальник Миколаївського регіонального управління Клієнтського простору 104.ua Станіслав Янчук.

Також у компанії додали, що інтерактивні сервіси 104.ua мають широкий функціонал.

"Можливість управляти кількома особовими рахунками, стежити за поточним балансом нарахувань і розрахунків за газ і послугу з його розподілу, оплачувати і переглядати історію платежів, відстежувати дані щомісячного споживання газу, передавати показання лічильника, замовити дзвінок для консультації з фахівцем, а також оплачувати за послуги з розподілу газу швидко і зручно – в кілька кліків", - йдеться в повідомленні.