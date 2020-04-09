"Николаевгаз": 70% потребителей рассчитались за доставку

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания разделяет позицию о приостановке начисления штрафных санкций за просрочку оплаты на время карантина

С началом карантина в Николаевской области уровень расчетов за услуги по доставке газа снизился и теперь составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба АО "Николаевгаз".

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом, АО "Николаевгаз" понимает важность безотказной работы инфраструктуры. Работники газовой компании делают все, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-сужбе отметили, что АО "Николаевгаз" разделяет позицию о приостановке начисления штрафных санкций за просрочку оплаты на время карантина, чтобы таким образом помочь потребителям пережить это нелегкое время. Также введен мораторий на прекращение доставки газа бытовым потребителям, имеющим задолженность за эти услуги.

"Но работа компании не останавливается. Ежедневно специалисты компании выезжают на аварийные вызовы и устранение утечек газа, а также проводят экстренные и плановые ремонты для удержания стабильного газоснабжения почти 350 тысяч бытовых потребителей газа области, больниц, государственных учреждений и т.п", - говорится в сообщении.

Также по словам пресс-службы, Центр обслуживания клиентов обрабатывает запросы в телефонном режиме.

"Мы благодарим всех наших клиентов, которые платят за услуги по доставке газа вовремя. Для нас это очень важно, ведь мы не останавливаем нашу работу и также имеем финансовые обязательства: обеспечивать топливом аварийную службу, выплачивать зарплату работникам, оплачивать налоги. Кроме того, мы несем дополнительные финансовые затраты, ведь должны обеспечить средствами спецзащиты работников тех служб, которые ни на минуту не прекращают свою работу для обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения нашим потребителям", - рассказывает председатель правления АО "Николаевгаз" Татьяна Бузовская.

В пресс-службе напомнили, что клиенты "Николаевгаза" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно.

"Призываем потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Скачать счета для оплаты услуг доставки газа можно в личном кабинете на сайте 104.ua и через Вайбер-бот", - говорится в сообщении.