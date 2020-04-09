"Миколаївгаз": 70% споживачів розрахувалися за доставку

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанія розділяє позицію про призупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати на час карантину

З початком карантину в Миколаївській області рівень розрахунків за послуги з доставки газу знизився і тепер становить 70%. Про це повідомляє прес-служба АТ "Миколаївгаз".

"В умовах карантину, коли сім'ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом, АТ "Миколаївгаз" розуміє важливість безвідмовної роботи інфраструктури. Працівники газової компанії роблять усе, щоб забезпечити безперебійне та безаварійне газопостачання, сподіваючись на розуміння та підтримку споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що "Миколаївгаз" розділяє позицію про призупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати на час карантину, щоб таким чином допомогти споживачам пережити цей нелегкий час. Також введено мораторій на припинення доставки газу побутовим споживачам, які мають заборгованість за ці послуги.

"Але робота компанії не зупиняється. Щодня фахівці компанії виїжджають на аварійні виклики і усунення витоків газу, а також проводять екстрені та планові ремонти для утримання стабільного газопостачання майже 350 тисяч побутових споживачів газу області, лікарень, державних установ тощо", - йдеться в повідомленні.

Також за словами прес-служби, Центр обслуговування клієнтів обробляє запити в телефонному режимі.

"Ми дякуємо всім нашим клієнтам, які платять за послуги з доставки газу вчасно. Для нас це дуже важливо, адже ми не зупиняємо нашу роботу і також маємо фінансові зобов'язання: забезпечувати паливом аварійну службу, виплачувати зарплату працівникам, оплачувати податки. Крім того, ми несемо додаткові фінансові витрати, адже повинні забезпечити засобами спецзахисту працівників тих служб, які ні на хвилину не припиняють свою роботу для забезпечення безаварійності та безперебійності газопостачання нашим споживачам", - розповідає голова правління АТ "Миколаївгаз" Тетяна Бузовська.

У прес-службі нагадали, що клієнти "Миколаївгазу" мають всі можливості оплатити рахунки за доставку під час карантину дистанційно.

"Закликаємо споживачів, які мають можливість оплачувати послуги газопостачання вчасно. Ці кошти необхідні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків. Скачати рахунку для оплати послуг з доставки газу можна в особистому кабінеті на сайті 104.ua і через Вайбер-бот", - йдеться в повідомленні.