В Николаеве звучат взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

В Николаеве ночью 1 августа было слышно несколько взрывов. В областном центре с 01:36 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил , что мощные взрывы прогремели в разных районах города, в данный момент происходит сбор и уточнение информации о местах ударов и повреждениях.

Пока никаких подробностей о взрывах не сообщается. Власти региона до окончания воздушной тревоги просят жителей оставаться в безопасных местах.

Напомним, ночью 31 июля Николаев подвергся сильнейшему обстрелу за все время войны. Мощные взрывы раздавались в городе после часа ночи и около пяти утра.

Впоследствии стало известно о существенных разрушениях в городе, погибшем человеке и нескольких раненых.

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