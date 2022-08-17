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В Николаеве звучат мощные взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

Фото: в Николаеве звучат мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве ночью 17 августа прозвучали громкие взрывы, их было слышно в разных районах города. Во всей области с 01:57 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Власти города призывают жителей до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях. На текущее время о повреждениях и пострадавших в результате взрывов не сообщается.

Ситуация в Николаеве

Напомним, что ночью 16 августа российские войска обстреляли Николаевскую область. В частности, был нанесен удар по пгт Березнеговатое. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 15 августа частично исчезла электроэнергия. В Центральном районе города произошло аварийное отключение.

Также военные отметили, что оккупанты недавно выпустили по Николаевскому району противорадиолокационную ракету Х-31П.

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